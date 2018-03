Ho ripreso ultimamente a ripassare matematica, per studio, studiando ho avuto dei dubbi che non riesco a chiarire, anche cercando su internet, spero possiate essermi di aiuto, cercherò di spiegarmi nella maniera più chiara possibile:

1. parlando di disequazioni fratte, quando mi capita una situazione in cui il discriminante è minore di zero, (a numeratore o denominatore) e la mia diseq. è nella forma ax^2+bx+c<0, GRAFICAMENTE, intendo con la regola dei segni , comee rappresento questa situazione; o questa situazione mi rende la disequazione impossibile fin dall'inizio? mi hanno suggerito che andrà messa una fila di "-" quando dovrò trovare la soluzione finale della disequazione e che questa situazione non rende la diseq. impossibile, ma non so se è giusto così

2. parlando di equazioni fratte, se a denominatore ho un equazione nella forma ax^2+bx+c, con discriminante maggiore,minore o uguale a 0, cosa dovrò fare per andare avanti con l'equazione, o anche queste situazioni mi rendono l'equazione impossibile? scrivendo in modo più semplice, cosa scrierò a denominatore?

spero di essere stata chiara con le richieste, e grazie in anticipo

se volete fare degli esempi sono ben accetti, io non ne ho al momento