Ciao, per prima cosa devi imporre la condizione che il radicando sia ≥0, poi devi imporre anche il secondo membro maggiore di zero (questo perché il risultato della radice è sempre positivo, e non portà mai essere uguale a un numero negativo).. Dopo aver fatto questo ragionamento, procedi ad elevare tutto al quadrato e risolvi l'equazione.. Unica cosa da stare attenti è il valore assoluto, bisogna distinguere i casi in cui è positivo o negativo e analizzarli separatamente..

Purtroppo non sto a casa e non riesco a scrivere bene da cellulare per postae lo svolgimento



Aggiunto 1 minuto più tardi:



Se non è urgente posso vedere di svolgerlo dopo pranzo