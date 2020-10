[math]\frac{3}{x}-1=\frac{5}{x}[/math]

[math]\frac{5}{x}[/math]

[math]\frac{3}{x}-1-\frac{5}{x}=0[/math]

[math]\frac{3-1(x)-5}{x}=0[/math]

[math]\frac{3-x-5}{x}=0[/math]

[math]x \cdot \frac{3-x-5}{x}=0 \cdot x[/math]

[math]3-x-5=0[/math]

[math]x≠0[/math]

[math]-x=-3+5[/math]

[math]x=3-5[/math]

[math]x=-2[/math]

Ciao gem889Come sai un'equazione fratta è per l'appunto un'equazione composta da almeno una frazione algebrica. Essendo un'equazione bisogna trovare il valore dell'incognita, che in questo caso è x.Riscriviamo l'equazione in modo "ordinato"A sto punto consiglio di spostare tutto a primo membro. In questo caso. (Ricordati che è necessario).Ora poni lo stesso denominatore in modo da poterlo eliminare in seguito così da lavorare sui numeratoriSvolgiamoMoltiplichiamo per x in entrambi i membri e togliamo, in seguito, il denominatore, ricordando di,conOra isoliamo l'incognita a primo membro e il resto a secondo (cambiando correttamente i segni)Cambiamo i segni ad ogni termine in modo da operare con l'incognita positivaSvolgiamo la sottrazione e ricaveremo la xConfrontiamo la soluzione con il campo d'esistenza per vedere se l'equazione ammette soluzioni. In questo caso -2 è diverso da 0, quindi la soluzione è