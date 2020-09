Salve a tutti, avrei bisogno di due dimostrazioni di geometria. L'esercizio 1 l'ho abbastanza capito, non mi viene il principalmente il punto 3, mentre l'esercizio 2 proprio non so come fare. Grazie mille1. Dato un segmento AB conduci, da parti opposte rispetto alla retta AB, due semirette a e b, aventi origini rispettivamente in A e B, che formino angoli congruenti con AB. Considera poi due punti P e Q, appartenenti rispettivamente ad a e b, tali che AP congruente a BQ e dimostra che: 1)il triangolo APB è congruente al triangolo AQB. 2) Il triangolo APQ è congruente al triangolo BPQ. 3)PQ interseca AB nel suo punto medio.2)Dato un triangolo ABC, isoscele sulla base AB, traccia la mediana CM relativa ad AB. Considera su CM un punto T (diverso da C e da M) e sui lati AC e BC, rispettivamente, due punti P e Q tali che: PC congruente a QC; la retta PT interseca il segmento AB in S; la retta QT interseca il segmento AB in R. DIMOSTRA che il triangolo RST è isoscele.