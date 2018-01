Ciao!

Ho alcuni dubbi su come svolgere questi due limiti:

1.

[math]lim_{x \to +\infty} x[ln(2x+1)-lnx-ln2][/math]

[math]\frac{1}{2}[/math]

[math]lim_{x \to 0} \frac{e^x-e^{-x}}{ln(1+x)}[/math]

il risultato è, ma oltre ad applicare le proprietà dei logartmi non so come proseguire (o se sia corretto applicarle).ho provato ad addizionare al numeratore +1-1 e dividere tutto per x per poter applicare i limiti notevoli, ma non mi torna o non so se sia corretto. Risultato 2.