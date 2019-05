Una barca a motore per andare da un punto A un punto B impiega 50 minuti e naviga a favore di corrente. Per andare da B a A, impiega un ora e 15 minuti. La velocità della barca in assenza di corrente è 20 km/h. Determina la velocità della corrente e la distanza tra i punti A e B.

ho provato varie volte...

grazie in anticipo