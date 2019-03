Non riesco a capire degli esercizi in particolare, vi prego se possibile di aiutarmi spiegando i procendimenti (uno oer uno sarebbe meglio) da eseguire...grazie tante in anticipo

Esercizio n1)

Dato il triangolo di vertici A(8;3), B(-4;2) e C(7;-4), trova la misura dell’altezza CH e l’equazione della mediana BM

Esercizio n2)

Dati i punti A(1:4), B(7;-2) e C(-1;2), trova:

a. La distanza di A dalla retta AB

b. L’equazione della perpendicolare ad AB passante per il ounti medio di BC

c. L’equaz Dell’asse di BC