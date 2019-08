Ciao a tutti, ho dei problemi a calcolare il dominio di queste due funzioni.



y=ln2^x+6



y=(logx)^3 -x^3





Entrambi danni come risultato ∀x∈R ma non riesco a capire il procedimento da fare.

So che per calcolare il dominio di una funzione logarítmica bisogna imporre l'argomento maggiore di zero ma non so come procedere poi, potreste aiutarmi per favore?