Ciao! Avrei bisogno di un aiuto in matematica , abbiamo iniziato un nuovo argomento, ma con le lezioni online non l'ho capito. L'argomento riguarda la divisione e scomposizione di polinomi . Qualcuno potrebbe spiegarmi come si scompongono i seguenti polinomi? t²-4t-32 y²-y-56 k²+k-90.Scusate per il disturbo e grazie a chi risponderà