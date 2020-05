1) Determina per quali valori di k la diss: (9-k)x^2-2(3-k)x-k>0 risulta verificata per ogni xεR2) Risolvi e discuti la disequazione: 3(x-k)^2-12k>03) In un triangolo l’altezza supera di 2 cm la metà della base. Determina quali valori può assumere la misura x, in cm, della base in modo che l’area sia massimo 24 cm^2Gli esercizi sono da fare entro martedì, grazie mille!