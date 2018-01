Dimostrazioni con rette parallele, CdU (criteri di uguaglianza dei triangoli) (246683)

Salve,

non riesco a risolvere la seguente dimostrazione:

Sia M il punto medio del lato AB di un triangolo ABC. La parallela ad AC passante per M incontra BC in E e la parallela a BC passante per M incontra AC in F. Dimostra che EF||AB e EF=1/2 AB.

Ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuterà.