1) sia ABC un triangolo . Traccia l' altezza CH e la retta r perpendicolare al lato AC, passante per C. La bisettrice dell'angolo BAC incontra CH nel punto D e la retta r nel punto E.a)Dimostra che il triangolo CDE è isoscele sulla base DE.b)Determina quale deve essere l'ampiezza dell'angolo BAC affinché il triangolo CDE risulti equilatero.2)Dal vertice A di un triangolo rettangolo ABC, di ipotenusa BC, conduci la semiretta di origine A, parallela a BC, che giace nel semipiano di origine AB a cui non appartiene C. Sia P un punto appartenente a tale semiretta e Q un punto appartenente alla semiretta opposta. Indicato con M il punto medio di BC, dimostra che AB è la bisettrice dell'angolo PAM e AC è la bisettrice dell'angolo QÂM.3)in un triangolo rettagolo ABC, sia AH l'altezza relativa all'ipotenusa BC. detto M il punto medio di AB e N il punto medio di AC dimostra che l'angolo MHN è un angolo retto.GRAZIE MILLE