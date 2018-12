ho un problema con questa dimostrazione di geometria

una circonferenza di centro O è tangente nei punti P e Q ai lati di un angolo convesso di vertice A. Traccia la tangente in un punto T dell'arco minore PQ fino ad intersecare AP ed AQ rispettivamente in B e in C.

Dimostra che, al variare di T, l'angolo BOC = 1/2 POQ

l'ho disegnato e praticamente dovrei trovare che la somma degli angoli POB e COQ debba essere uguale all'angolo BOC, ma non riesco

qualche anima pia che mi aiuta, per favore ?