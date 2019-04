Determina l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse y che ha vertice V(-4;16) e passa per punto A(0;12)

So che per procedere con l'esecuzione dell'esercizio devo utilizzare un sistema. Ma non so se quest'ultimo deve essere impostato in nel seguente modo:



[math]y= ax^2+bx+c \\[/math]

[math]\begin{cases} 16 = 16a - 4b + c \\

12 = c \\

-\frac{b}{2a} = -4\end{cases} \\

[/math]

[math]\begin{cases} -\frac{b}{2a} = -4 \\

-\frac{Δ}{4a} = 16 \\

a(0) + b(0) +c = 12\end{cases}

[/math]