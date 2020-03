dato un segmento AB, considera su di esso i punti E e S in modo che AR=SB. sia M il punto medio di RS e C un punto che non appartiene alla retta di AB. congiungi C con i punti A,R,M,S,B e sui prolungamenti di AC e BC, dalla parte di C, considera i punti P e Q tali che CP=AC e CQ=BC. dimostra che: 1. CM è mediana di ABC ed il suo prolungamento è mediana di CPQ

2. i due triangoli BQP e BQA sono congruenti

3. indicate con R1 e S1 le intersezioni delle rette RC e SC con la retta PQ, CR=CR1 e CS=CS1

se riuscite potete allegarmi il disegno? PLEASEEE

GRAZIE MILLE