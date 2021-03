Dato il fascio di rette di equazione: 3kx+6y+k-3=0, determina k in modo che: la retta passi per il punto P(2,1); la retta sia parallela alla retta di equazione y=2x; la retta sia perpendicolare alla retta y=-4x; la retta sia perpendicolare all'asse x; la retta risulti parallela ad una retta passante per i punti A(-1; 4/3) e B(3; -2/3).