Ciao, una domanda sul testo 'i colori della matematica blu' di Sasso/Zanone: sto studiando sul volume 1 del primo biennio delle scientifico, per il biennio successivo e quinto anno quali sono i testi? Vedo che ci sta un volume 2 per il secondo biennio e poi altri volumi per triennio e biennio divisi in alfa, beta, gamma, non capisco come sono organizzati. Dopo il volume uno quali sono i libri da comprare fino al quinto?? Grazie mille a chi vorra rispondermi