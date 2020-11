Ciao mi servirebbe una mano per risolvere una disequazione

Ciao, qua compaiono due valori assoluti.. È utile in questo caso vedere come si comportano i valori assoluti al variare di x..Dovresti fare una "regola dei segni", la stessa che si fa per le disequazioni fratte, e stabilire in quli intervalli i valori assoluti cambiano di segno o meno..Es x^3>0 per x>0x+4>0 per x>-4Questo divide il tutto in tre intervalliIl primo quando x<-4, dove entrambi i valori all'interno dei valori assoluti sono negativi, e quindi puoi riscrivere la funzione sostituendo al valore assoluto l'argomento cambiato di segnoIl secondo quando -4 0, in cui entrambi i valori assoluti sono positivi e si può riscrivere omettendo direttamente il segno di valore assolutoHai così ottenuto tre funzioni da studiare separatamente (ricordando sempre in quale dei tre intervalli sono definite)