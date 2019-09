Ciao a tutti vi prego mi potreste aiutare in questi problemi con procidemento facile (263579) (263583)

In un triangolo rettangolo un cateto è 7/34 dell'altro e la loro somma è 62 cm. Determina il perimetro e l'area del triangolo e esprimili in m.In un rettangolo la somma delle due dimensioni è 35 cm. e una è 4/3 dell'altra. Calcola la lunghezza della diagonale e l'area del rettangoloPs.Grazie mille a tutti quelli che mi aiutano.Qualcuno sa come leggere i messaggi in privato, se si mi potreste dire come.