Quella sbagliata è la terza.. Quando c'è scritto che tangente o cotangente non esistono, è perché si sta tentando di dividere per zero.. Infatti tan(90)=sin(90)/cos(90)=1/0, stessa cosa per cot(180)..



Ti consiglio di prenderti un po di tempo e leggere bene la parte di teoria del libro. Siccome sei ancora all'inizio dell'argomento, hai tutto il tempo per recuperare