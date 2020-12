Ascolta, sediamoci, facciamo un bel respiro e prendiamo le cose con calma.

È giovedì ed è tardi, la stanchezza e la voglia di weekend cominciano a farsi sentire.

Volevo farti arrivare alla soluzione, ma vedo che siamo lontani, perciò cercherò di spiegarti.



La tangente si può esprimere anche come seno/coseno, per questo ti avevo detto di provare ad arrivarci se non ricordavi a memoria i valori della tangente stessa.

Mi hai detto che il seno di 90° vale 1.

Mi hai detto che il coseno di 90° vale 0.



Tutto corretto, perciò ti ho detto: allora prova a vedere quanto vale 1/0.



Impariamo presto che non esiste la divisione per zero. La tangente di 90° definita come seno/coseno non fa eccezione. Quindi 1/0 non esiste.



A questo punto, se leggi le quattro opzioni, qual è quella errata?