Ciao a tutti. Ho impostato un programma in Javascript che calcola il guadagno netto di una vendita online partendo dai seguenti dati.dati da inserire:prezzo di acquisto esclusa ivaprezzo di vendita iva inclusaimponibile prezzo di venditacosto di spedizionepercentuale commissioni su prezzo di vendita iva inclusa + costo di spedizionedati da calcolare :guadagno netto = imponibile prezzo di vendita - prezzo di acquisto iva esclusa - commissioni su (prezzo di vendita iva inclusa + costo di spedizione).Il programma esegue correttamente questi calcoli.Ora però ho bisogno di trovare la formula matematica che, dato il prezzo di acquisto iva esclusa, data la percentuale commissioni su prezzo di vendita, dato il costo di spedizione, dato il guadagno netto che si vuole ottenere, dia come risultato il prezzo di vendita iva inclusa da applicare.Schematizzando:Calcolo diretto (risolto)guadagno netto = imponibile prezzo di vendita - imponibile costo di acquisto - commissioni su totale (prezzo di vendita ivato + spese di spedizione).calcolo inverso:trovare il prezzo di vendita da applicare per ottenere un guadagno x.Grazie a chi vorrà darmi qualche indicazione o suggerimento.Buona giornataMaurizio Maitre