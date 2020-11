In riferimento alla spiegazione sul calcolo combinatorio https://www.skuola.net/matematica/algebra/calcolo-combinatorio-conteggio-anagrammi.html . L'argomento è spiegato in maniera chiara e comprensibile anche per chi non è molto ferrato in matematica. Non riesco però proprio a capire il conteggio fatto per FARMACIA: se è 8!/3! Dovrebbe essere 8*7*6*5*4=6720 e non come riportato 8*7*6*5=1680. Ora ho un dubbio atroce!