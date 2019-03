CIAO,potreste aiutarmi per favore con questi esercizi?

1_ Marco ha una somma tale da comprare 5 oggetti. ne ha già scelti alcuni,ma è indeciso sugli altri da scegliere fra 8. se ha 56 modi diversi per effettuare la scelta,quanti sono gli oggetti che ha già scelto? (RISULTATO :2)

2_ per allestire una vetrina una commessa ha a disposizione 7 nuovi tipi di maglioni e 3 manichini. a rotazione vuole esporre in vetrina tutti i capi,senza mai riproporre lo stesso abbinamento.

a) per quante settimane si potranno osservare vetrine diverse supponendo che ogni lunedì e giovedì si rinnovino gli abbinamenti? (risultato :18 )

b) quanti tipi di maglioni dovrebbe avere a disposizione la commessa,supponengo che un manichino non possa essere utilizzato,per esaurire tutte le cobinazioni in 10 settimane ?(risultato : 7)

la prima domanda di questo 2 esercizio chiedeva quante vetrine possono essere allestite (35),ma sono riuscita a fare quel punto.

grazie in anticipo a chi mi saprà dare una mano