Si vuole creare un gruppo di 3 statistici e 2 informatici scegliendoli

tra 5 statistici e 6 informatici. Quante sono le possibili combinazioni se:

a) Non si impone nessuna condizione aggiuntiva.

b) Nel gruppo devono essere inclusi 2 particolari statistici.

c) Un certo informatico non puo' essere incluso.