Un albero di Natale è addobbato con tre fili di luci intermittenti, i cui tempi di accensione/ spegnimento sono indicati a lato.

A. Se le luci partono accendendosi insieme, dopo quanti secondi di riaccende danno insieme?

B. Tra la prima accensione comune e la successiva, quanti intervalli di buio ci sono? Di che durata?

C. Se le luci partono in modo che la fila B si accenda subito dopo che si è spenta la fila A e la C si accenda subito dopo che si è spenta la B, sarà possibile che a un certo punto di riaccendano tutte insieme? Dopo quanto tempo?

Fila A: accesa per 3 s/ spenta per 5 s

Fila B: accesa per 2s/ spenta per 2s

Fila C: accesa per 4s, spenta per 2s