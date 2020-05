aiutoo fisica per domani

aiutoo fisica per domaniUn agricoltore appende un pesante sacco a una fune tesa tra due alberi, come è mostrato nella fotografia . Schematizzando il peso del sacco con un vettore rivolto verso il basso, esaminiamo questa situazione.▶ Copia la figura precedente su un foglio a quadretti. Disegna la forza risultante F che i due tratti di fune, a destra e a sinistra del sacco, devono esercitare su di essoperché il tutto sia in equilibrio ▶ Scomponi F lungo le direzioni dei due tratti di funeche sostengono il sacco. Le intensità dei due vettoriforza che si esercitano lungo la fune, a destra e a sinistra del sacco, sono maggiori o minori del peso delsacco?La fune a cui è appeso il sacco potrebbe rompersi, oppurepotrebbe staccarsi dagli alberi a cui è legata.▶ Ritieni che tale situazione sia la più sicura possibile?Potresti suggerire come ridurre (se possibile) il rischiodi una rottura della fune o degli ancoraggi agli alberi?spero possiate aiutarmigrazie in anticipo