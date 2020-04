Buon giorno a tutti, mi servirebbe un aiuto urgente con questo quesito di matematica , per favore. Sia f(x) una funzione definita in tutto R e monotona crescente. Dimostra che:a) f(-x) è monotona decrescente;b) se f(x)>0 , per ogni x appartenente ad R, oppure f(x)<0, per ogni x appartenente a R, allora 1/f(x) è monotona decrescente. Grazie mille ed a presto