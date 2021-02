Come anche scritto nel nome,avrei bisogno di un aiuto riguardante due provlemi di geometria.(il secondo problema è stato già risolto sul forum, ma gradirei avere ulteriori dettagli poiché non ho compreso a pieno la soluzione)1)Sul prolungamento della base BC del triangolo isoscele ABC, dalla parte di C, considera un punto F tale che CF sia congruente ad AC. Dimostra che:-l'angolo AFC (F vertice) è la metà di ACB (C vertice)-l'angolo esterno di vertice A del triangolo ABF è il triplo dell'angolo AFB (F vertice)2)Dimostra che, se due triangoli rettangoli hanno rispettivamente congruenti la mediana relativa a esso ordinatamente congruenti, allora sono congruenti.