data la funzione f:A-->B

1) dimostrare che dato C ⊂ A [⊂ = contenuto propriamente] allora f^(-1)(f(c)) ⊃ C



questa dimostrazione è stata fatta in classe così ma io non ho capito molte cose: preso c ∈ C, allora f(c)=b∈B e quindi f^(−1)(f(c))=f−1(b). Perciò c ∈ f^(−1)(f(c)).

Perché per dimostrarla mi basta provare che c ∈ f^(−1)(f(c)) e come faccio allora a capire che f^(−1)(f(C))⊃C e non,ad esempio, il contrario?



2) dato D ⊂ B, confrontare come nell'esercizio 1) f(f^(-1)(d))con D e dimostrare il risultato ottenuto.



GRAZIE A CHI MI AIUTERA'