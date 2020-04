Mi serve urgente.



La retta passante per il punto C(2; -1) parallela alla bisettrice del I e III quadrante ha equazione:

A) y = x -3

B) y = x +3

C) y = -x +1

D) y = -x -3

E) y = -x +3



vorrei non solo la risposta corretta, ma anche la spiegazione.

Grazie in anticipo.