Se il peso lordo è 670kg e la tara è 23 kg, allora il peso netto sarà (peso lordo meno tara) 670-23=647kg..

Per trovare il calo di peso moltiplichiamo il peso per 0,02 (sarebbe il 2%), otteniamo 12,94kg..

Questi li dobbiamo sottrarre al peso netto, quindi 647-12,94=634,06kg..

Ora che hai tutti i dati puoi impostare le proporzioni per trovare le percentuali richieste



23:647=x:100 (alla partenza) 23:634,06=x:100 (all'arrivo)