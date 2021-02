Se lo spigolo di base misura 20 cm, ogni singola faccia del cubo (che è un quadrato di lato 20) sarà....E il volume del cubo sarà Superficie del quadrato x lato.Ora considera la superficie totale del solido.Sarà la superficie totale del cubo (ATTENZIONE! una faccia del cubo è coperta dalla piramide, quindi la superficie "visibile" sarà composta da 5 facce e non 6) + i 4 triangoli che formano la superficie laterale della piramide.Calcoli la superficie "visibile del cubo" e la togli dalla superficie totale che ti dà il problema.a questo punto avrai la superficie laterale della piramide (che è composta da 4 triangoli, quindi ogni triangolo avrà superficie.....)Hai la superficie di ogni triangolo, la base del triangolo (che è in pratica lo spigolo del cubo) te ne calcoli l'altezza.A questo punto noti che l'altezza di un triangolo/faccia della piramide è l'ipotenusa del triangolo avente come cateto maggiore l'altezza della piramide e come cateto minore l'apotema del quadrato (che altro non è che la metà del lato del quadrato stesso).Applichi il teorema di Pitagora e trovi l'altezza della piramide.Prova ad andare avanti tuAlla fine tieni conto che la densità ci dice che 1cm3 del solido pesa 7g... Pertanto x cm3 peseranno...