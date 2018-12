Ciao mi potete aiutare per favore?

Un fuoco d'artificio è formato dal 50% di polvere nera della seguente composizione:

Nitrato di potassio e carbonio.

Durante la combustione, si verifica la seguente reazione:

3 C + 2 KNO3 -> K2CO3+ N2 + CO2 + CO

Come dovrebbe essere idealmente composta la polvere nera? Calcola la percentuale di Massa



Ho Calcolato i grammi e ho ottenuto:

18g+101g -> 53g+14g+22g+14g.

Adesso devo applicare la seguente formula:

x = (Massa soluto/Massa soluzione) x 100

Ma quali valori devo inserire?