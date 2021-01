Considera il triangolo di vertici A(1,3), B(-1,4) e C(7,1). determina:a. l’equazione della retta AB;b. la misura dell’altezza relativa al lato AB;c. l’area del triangolo.1.Determina per quale valore di k la retta di equazione 5kx-10y+9=0:passa per il punto P(1, 15);a. è parallela a y=12x+1;b. è perpendicolare a 3x-2=0c. è parallela a x+y+1=0;d. è perpendicolare alla bisettrice del primo e terzo quadrante.Dato il triangolo di vertici A(2, -3), B(6,-1), C(2,2), determina l’equazione della retta che contiene la mediana che passa per il vertice C.