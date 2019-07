In un rettangolo il perimetro è 8/3 della misura della dimensione maggiore. Sapendo che la dimensione minore misura 7 cm, quanto misura l'area?

Risultato 147 cm^2

----------------

Un rettangolo ha la base e l'altezza lunghe rispettivamente 35 cm e 47 cm. Quanto misura il perimetro di un rettangolo equivalente ai 3/7 di questo e avente l'altezza lunga 15 cm ?

A me esce 124----ma il testo mi riporta 218 come risposta esatta