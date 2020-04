ABC è un triangolo isoscele di vertice A. Dal vertice B conduci una semiretta b che interseca il lato AC in P e dal vertice C conduci una semiretta c che interseca il lato AB in Q e tale che .1. Dimostra che i triangoli PBC e QBC sono congruenti.2. Fissa sulla semiretta b, oltre P, un punto R e sulla semiretta c, oltre Q, un punto S in modo che . Detto V il punto di intersezione delle rette SB e RC, dimostra che il triangolo BCV è isoscele.es.2 Dimostra la seguente proprietà La somma di due angoli interni di un triangolo è minore di un angolo piatto.aiuto non riesco a farli