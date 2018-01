CONDIZIONI DI ESISTENZA DEI RADICALI

Non riesco a capire come fare le condizioni di esistenza di questo radicale:

radice quadrata x-1/x-2 per radice quadrata 4-x^2 diviso radice quadrata 2-2x.

Per favore aiutatemi è un argomento che la prof non ha spiegato bene enon riesco proprio a capirlo