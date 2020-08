Ciao, se mi potreste risolvere questi problemi chiarendomi i passaggi ne sarei molto contento1)Disegna in una circonferenza due corde parallele AB e CD (A,B,C e D si susseguono sulla circonferenza in questo ordine). Dimostra che l'arco BC è uguale all'arco AD2)Siano AB e AC due corde di una stessa circonferenza. La bisettrice dell'angolo BAC (angolo A) incontra la circonferenza nel punto P. Traccia la corda PQ, parallela alla corda AB, e dimostra che PQ=AC3)Data una circonferenza di centro O, sia AB una sua corda. Traccia la tangente in A alla circonferenza. Considera su tale tangente il punto T, appartenente al semipiano avente come origine la retta AB che contiene O, tale che AT=AB. Indica con P il punto di intersezione della retta BT con la circonferenza e dimostra che il triangolo APT isoscele sulla base AT