[math] (3x+2)(-x+5) \ge 0 [/math]

[math] -3x^2+13x+10 \ge 0 [/math]

[math] \ge 0 [/math]

Ciao,hai due modi, te li enuncio in breve:- servirti del metodo della parabola (o come lo si chiama al giorno d'oggi);- studiare il segno.Io sono sempre per il secondo ma in molti non-licei si fa il primo.Comunque:... nel primo metodo fai il prodotto e ottienidisegni la parabola associata e vedi dove interseca l'asse x e dove assume valori positivi. Le soluzioni sono, appunto, i valori positivi uniti alle intersezioni (hainella disequazione).Nel secondo caso lasci tutto com'è e vedi quando sono positivi i singoli fattori e poi li metti insieme nello studio del segno (non hai fatto quel grafico con tutti più e meno?).PS: evita di aprire più post uguali, non cambia niente.