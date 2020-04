In un triangolo ABC i lati sono dati dalle equazioni x+2y=0; x-y=0; y-4=0;determinarea)le coordinate dei 3 vertici del triangolo ABCb) l'equazione della parabola passante per i 3 vertici.c)trovato il vertice della parabola determinare l'equazione della retta passante per i punti A e B.e)determinare l'equazione della tangente(o delle tangenti) alla parabola sul punto P(2;3/2)