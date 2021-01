Ho bisogno urgentemente di fare questi esercizi di matematica entro 00:00,devo tradurre in equazione le seguenti domande 1) Vogliamo dividere un gruppo di 42 razza in due parti, in modo che un gruppo superi l'altro di 10. Da quanti ragazzi deve essere composto ogni gruppo? 2) Vogliamo dividere un gregge di 12 pecore in due parti, in modo che che un gruppo sia la metà dell'altro. Da quante pecore deve essere composto ogni gruppo? 3)La somma di un numero naturale e del suo successivo è 47. Quali sono i due numeri? Questi invece sono altri esercizi. 1) L'equazione x-3 = 4 è impossibile in N, ma non in Z. Spiega perchè. 2) l'equazione 2=3x è impossibile in Z, ma non in Q. Spiga il perchè Grazie per chi mi risponderà.