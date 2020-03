[math]y=mx[/math]

[math]m=\frac{y}{x}[/math]

Ciao cara.Hai provato almeno a fare uno dei tre ?Cosa studiando ?Vediamo un pòLe tre funzioni hanno tutte lo stesso tipo di grafico.Sono delle rette, passanti per l'origine.Le differenza tra loro è la pendenza.Se le indichiamo genericamente con l'equazionee poi isoliamo m:Esso esprime il coefficiente angolare della generica retta.Osservando il disegno, vediamo che al valore maggiore di m corrisponde la retta più ripida.Come si disegna ciascuna retta ?La geometria ci insegna che per due punti passa una ed una sola retta, quindi scegliamo due punti per ciascuna di esse,assegnando un valore arbitrario alla x (variabile indipendente) e ricavando la y corrispondente (variabile dipendente).Prima retta: y=2xper x=0 ho y=2*0=0per x=1 ho y=2*1=2Seconda retta: y=4xper x=0 ho y=4*0=0per x=1 ho y=4*1=4E così per la terza...Qui trovi il grafico