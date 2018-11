A scuola sto facendo gli studi delle funzioni con derivate (metodo NON standard, credo sia quello senza i limiti, anche perché non li abbiamo mai fatti) e fra 1 settimana ho il compito; durante gli esercizi facciamo il classico procedimento per studiare una funzione normale (dominio, pari o dispari, segno e intersezioni con Y e X), adesso però con l'inizio delle derivate dobbiamo calcolare altre cose, quindi trovare la derivata della funzione iniziale, e tra cui trovarne il segno, il dominio e derivata=0, ma non ho capito cosa determinano nel grafico questi ultimi 3 calcoli, cosa vado a trovare?