Vi prego aiutatemi non so come risolvere questo problema con gli insiemi. Grazie a chi mi aiuta.



Un’indagine tra 60 matricole di una grande uni- versità di studi economici ha prodotto i seguenti risultati:

19 leggono «Business Week»; 18 leggono «The Wall Street Journal»; 50 leggono «Fortune»; 13 leggono «Business Week» e «The Wall Street Journal»; 11 leggono «The Wall Street Journal» e «Fortune»; 13 leggono «Business Week» e «For- tune»; 9 leggono tutti e tre.

a. Quanti non leggono nessuna delle tre pubbli- cazioni?

b. Quanti leggono solo «Fortune»?

c. Quanti leggono solo «Business Week» e «The Wall Street Journal», ma non «Fortune»?



soluzione:

a:1

b: 35

c:4