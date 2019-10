Mi aiutate con questo per favore ?

In un trapezio rettangolo L altezza misura 4a, la misura della BM supera di 1 unità quella dell altezza e la bm supera di 1 unità la misura di 1/4 dell altezza .Esprimi tramite un polinomio in forma normale :

a. Il perimetro del trapezio

b. L area del trapezio

c. La somma delle areee dei quadrati costituiti sui lati del trapezio!