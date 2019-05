non riesco a risolvere questo problema da svolgere con i sistemi..

vi allego il testo:

1. in una sala conferenze le persone si possono sedere su panche disposte su diverse file.se si mettono 9 persone in ogni panca 3 rimangono senza posto;se 10 persone si siedono su ogni panca rimangono 5 posti vuoti.

trova il numero di persone e di panche.

sono molto appassionato nel fare questo problemi e ci ho provato mille volte

grazie in anticipo