Salve,

apro questa discussione per chiedere un chiarimento in merito all'integrazione grafica al fine di dimensionare un serbatoio.

Una volta costruito il grafico e determinato il volume del serbatoio tramite la formula

V_S=(l_1+l_2)×λ×σ_x×σ_y o V_S=l×λ×σ_x×σ_y (a seconda del caso)

non capisco come poter procedere alla determinazione del volume residuo del serbatoio a fine ciclo.

Per rendere più applicativo il caso vi riporto una foto in cui sono arrivato a determinare il volume del serbatoio, ma appunto non riesco a capire come quantificare il volume residuo a fine ciclo.



Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti sono a vostra disposizione.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Cordiali saluti,

M.