Ciao ragazzi, mi è stato chiesto di definire il tipo delle singolarità della seguente funzione e di calcolarne il residuo in 0: f(z)=cot(z)/z^2 , le singolarità sono 0 e kpi, poli, il primo di ordine 3 per k=0 e il secondo di ordine 1 per k!=0 invece per quanto riguarda il residuo non riesco a capire come calcolarlo, ho provato con Laurent ma non saprei come procedere... Grazie a chi mi aiuterà