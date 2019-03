Ciao,

riscriviamo la funzione come:

1/3x³-1/2x²-2x

- trovi la derivata prima e la poni uguale a zero;

ricavi in tal modo il valore di x;

- trovo il valore della y corrispondente sostituendo al posto di x ,nell'equazione di partenza, il suo valore trovato prima.

in tal modo trovi il punto estremante;

-per sapere se è un massimo o un minimo studi la derivata prima:

f'(x)>0

lascio a te lo svolgimento numerico e le conclusioni.

spero di esserti stato di aiuto.

se hai bisogno,chiedi pure.

saluti :-)